Глава Белгородской области застрял в лифте во время масштабного отключения света

Гладков рассказал, что застрял в лифте во время отключения света в Белгороде

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в ходе эфира во «ВКонтакте», что застрял в лифте во время масштабного отключения света.

«Вчера я был один, по-моему, из 77 человек, которые застряли в лифте», — отметил губернатор.

Он спешил на совещание и пытался по телефону узнать, когда приедет бригада. Гладков отметил, что благодаря заранее отработанному алгоритму работа по освобождению людей была проведена быстро и эффективно.

Вооруженные силы Украины ударили ракетами по энергетической инфраструктуре Белгородской области. По словам Вячеслава Гладкова, серьезные повреждения получил инфраструктурный объект. В Белгороде есть повреждения энергосистемы, власти провели заседание оперативного штаба, чтобы оценить объем разрушений.

