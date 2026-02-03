Реклама

22:02, 3 февраля 2026Культура

Кипелов выступил в атакованном ВСУ российском городе во время блэкаута

Кипелов не стал прерывать рок-концерт в Белгороде из-за блэкаута после атаки ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Shot / Telegram

Музыкант Валерий Кипелов не стал прерывать рок-концерт в атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгороде. Он выступил в «Энергомаше» в российском городе, даже несмотря на блэкаут, видео с концерта опубликовал Telegram-канал Shot.

В настоящий момент рокер выступает со своей группой под акустику. В зале темно, зрители включили фонарики и хором подпевают исполнителю.

ВСУ ударили ракетами по энергетической инфраструктуре Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, серьезные повреждения получил инфраструктурный объект. В Белгороде есть повреждения энергосистемы, власти проводят заседание оперативного штаба, чтобы оценить объем разрушений.

