Кипелов выступил в атакованном ВСУ российском городе во время блэкаута

Shot / Telegram

Музыкант Валерий Кипелов не стал прерывать рок-концерт в атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгороде. Он выступил в «Энергомаше» в российском городе, даже несмотря на блэкаут, видео с концерта опубликовал Telegram-канал Shot.

В настоящий момент рокер выступает со своей группой под акустику. В зале темно, зрители включили фонарики и хором подпевают исполнителю.

ВСУ ударили ракетами по энергетической инфраструктуре Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, серьезные повреждения получил инфраструктурный объект. В Белгороде есть повреждения энергосистемы, власти проводят заседание оперативного штаба, чтобы оценить объем разрушений.