04:12, 6 февраля 2026Россия

Губернатор сообщил о масштабных повреждениях в Белгороде из-за ночного обстрела ВСУ

Гладков: В результате обстрела ВСУ повреждена энергоинфраструктура Белгорода
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости

В результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксирован большой объем повреждений объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Также пострадала энергоинфраструктура Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. Губернатор отметил, что аварийные бригады уже прибыли на места.

«Все занимаются своим делом. Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию», — написал он, пообещав проинформировать о возможных изменениях.

Об атаке на Белгород стало известно ранее. По данным Telegram-канала Shot, ВСУ обстреляли город ракетами американского комплекса HIMARS. В результате удара в некоторых районах пропал свет.

