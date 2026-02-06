Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:17, 6 февраля 2026Россия

ВСУ выпустили ракеты по Белгороду

Shot: ВСУ атаковали Белгород, в городе пропал свет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду, некоторые районы оказались обесточены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, город был атакован ракетами американского комплекса HIMARS. Местные жители рассказали, что было слышно пять-шесть громких взрывов, а в небе появились яркие вспышки и стол белого дыма.

По словам очевидцев, в результате атаки в некоторых районах произошли перебои с электроэнергией. Официальная информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

До этого Белгород подвергся ракетному налету в среду, 4 февраля. Сначала об атаке сообщил военкор Евгений Поддубный, а затем работу ПВО над Белгородом и Белгородским округом подтвердил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В МИД России раскрыли роль Европы в переговорах по Украине

    Загадочные человеческие останки нашли в отдаленной пещере

    Раскрыто влияние «Оземпика» на работу сердца

    ВСУ выпустили ракеты по Белгороду

    На Украине произошла загадочная смерть мобилизованного в ТЦК

    «Флот был обезглавлен». 45 лет назад разбился самолет с командирами Тихоокеанского флота СССР. Как адмиралов погубил их багаж?

    Дмитриев жестко ответил на скандал вокруг Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok