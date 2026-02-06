ВСУ выпустили ракеты по Белгороду

Shot: ВСУ атаковали Белгород, в городе пропал свет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду, некоторые районы оказались обесточены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, город был атакован ракетами американского комплекса HIMARS. Местные жители рассказали, что было слышно пять-шесть громких взрывов, а в небе появились яркие вспышки и стол белого дыма.

По словам очевидцев, в результате атаки в некоторых районах произошли перебои с электроэнергией. Официальная информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

До этого Белгород подвергся ракетному налету в среду, 4 февраля. Сначала об атаке сообщил военкор Евгений Поддубный, а затем работу ПВО над Белгородом и Белгородским округом подтвердил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.