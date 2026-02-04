ВСУ атаковали ракетами российский регион

Военкор Поддубный сообщил об отражении ракетного налета ВСУ в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами Белгород, об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

«Белгород под огнем. Силы ПВО отражают ракетный налет противника. В небе над областным центром прозвучало не менее десяти взрывов», — рассказал он.

Работу ПВО над Белгородом и Белгородским округом подтвердил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. По его словам, сбиты воздушные цели противника, предварительно пострадавших нет. В области объявлялась ракетная опасность.

По информации Telegram-канала Shot, ВСУ попытались атаковать город в том числи при помощи ракет HIMARS. Местные жители слышали взрывы и видели яркие вспышки над Белгородом. Также очевидцы рассказали о срабатывании сирен тревоги в разных районах города.

Ранее в Минобороны России сообщили, что система противовоздушной обороны в ночь на 4 февраля сбила 24 беспилотника Вооруженных сил Украины.