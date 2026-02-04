Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:47, 4 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали ракетами российский регион

Военкор Поддубный сообщил об отражении ракетного налета ВСУ в Белгороде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами Белгород, об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

«Белгород под огнем. Силы ПВО отражают ракетный налет противника. В небе над областным центром прозвучало не менее десяти взрывов», — рассказал он.

Работу ПВО над Белгородом и Белгородским округом подтвердил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. По его словам, сбиты воздушные цели противника, предварительно пострадавших нет. В области объявлялась ракетная опасность.

По информации Telegram-канала Shot, ВСУ попытались атаковать город в том числи при помощи ракет HIMARS. Местные жители слышали взрывы и видели яркие вспышки над Белгородом. Также очевидцы рассказали о срабатывании сирен тревоги в разных районах города.

Ранее в Минобороны России сообщили, что система противовоздушной обороны в ночь на 4 февраля сбила 24 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Половина российского города осталась без света и отопления в 30-градусный мороз

    Глава Белгородской области застрял в лифте во время масштабного отключения света

    Зеленский назвал сроки окончания конфликта на Украине

    Петербургскому кафе «Долина» пришлось поставить ударение в названии на вывеске

    Гвардиола захотел уйти из «Манчестер Сити»

    Зеленский раскрыл официальное число погибших украинских солдат

    Шохин предрек постепенное снижение ключевой ставки Центробанком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok