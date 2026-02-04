Раскрыты детали массированного ночного налета ВСУ на регионы России

Система ПВО России в ночь с 3 на 4 февраля сбила 24 беспилотника ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 3 на 4 февраля сбила 24 беспилотника Вооруженных сил Украины. Эти детали массированного ночного налета на российские регионы раскрыли в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве сообщили, что атаке подверглись четыре российских региона: Брянская, Белгородская, Ростовская и Астраханская области. Больше всего дронов — 11 единиц — средства ПВО уничтожили над первым из перечисленных субъектов.

Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что инфраструктурный объект получил серьезные повреждения в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду.