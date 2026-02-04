Джерелиевский: Разведка вычислила позиции атаковавшей Белгород РСЗО HIMARS

Российские войска уничтожили обстреливавшую Белгород установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS благодаря вычислившей координаты разведке. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Вычисляют такое вооружение, во-первых, с помощью радиоразведки. Сейчас есть возможность патрулировать все приграничные территории с помощью дронов. Во-вторых, применяется космическая разведка (наблюдение со спутников). Здесь у нас возможностей несколько меньше, чем у противника, но этот вид разведки также работает», — поделился эксперт.

Он также добавил, что позиции западных РСЗО помогает вычислять агентурная разведка. По его словам, сейчас все больше людей «на той стороне» готовы сотрудничать с ВС РФ и передавать информацию.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины располагают дальнобойными ракетами от нескольких десятков до нескольких сотен штук. Военный эксперт Алексей Живов отметил также, что ВСУ располагают максимум десятью ракетами «Гром-2», которые являются аналогами российской ракеты «Искандер», но их производство было уничтожено.