Военный эксперт Живов: ВСУ имеет не больше нескольких сотен дальнобойных ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают дальнобойными ракетами от нескольких десятков до нескольких сотен штук, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Объективно оценить сложно. Shadow Storm какое-то небольшое количество могло остаться, "Нептуны" противокарабельные ракеты, ATACMS неизвестное количество, не думаю, что их много там, речь идет о десятках штук», — сказал Жиров.

Кроме того, ВСУ располагает максимум десятью ракетами «Гром-2», которые являются аналогами российской ракеты «Искандер», но их производство было уничтожено.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли комбинированный удар по мирным целям в Брянской области. По данным губернатора области Александра Богомаза, жилые и гражданские объекты были атаковали с помощью систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун».