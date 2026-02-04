Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 4 февраля 2026

Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

Военный эксперт Живов: ВСУ имеет не больше нескольких сотен дальнобойных ракет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают дальнобойными ракетами от нескольких десятков до нескольких сотен штук, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Объективно оценить сложно. Shadow Storm какое-то небольшое количество могло остаться, "Нептуны" противокарабельные ракеты, ATACMS неизвестное количество, не думаю, что их много там, речь идет о десятках штук», — сказал Жиров.

Кроме того, ВСУ располагает максимум десятью ракетами «Гром-2», которые являются аналогами российской ракеты «Искандер», но их производство было уничтожено.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли комбинированный удар по мирным целям в Брянской области. По данным губернатора области Александра Богомаза, жилые и гражданские объекты были атаковали с помощью систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун».

