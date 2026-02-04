Реклама

Россия
09:48, 4 февраля 2026Россия

ВСУ нанесли комбинированный удар по российскому региону с помощью ракет большой дальности

Богомаз: ВСУ применили комбинированный удар по мирным целям в Брянской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли комбинированный удар по мирным целям в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По данным губернатора, жилые и гражданские объекты были атаковали с помощью систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун».

«Благодаря подразделениям противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожены управляемые ракеты большой дальности Нептун и 11 реактивных БПЛА самолетного типа», — написал Богомаз.

Раскрывая последствия атаки, Богомаз уточнил, что повреждения получили 20 частных и один многоквартирный дом, а также три гражданских автомобиля. Кроме того, побило окна в здании больницы.

Еще один жилой дом в поселке Глинищево Брянского района оказался полностью разрушен. Жительница получила множественные ранения. Ее госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 февраля система ПВО сбила 24 беспилотника ВСУ. Атаке подверглись четыре российских региона.

