В российском регионе начали возвращать свет

В Белгородской области начали возвращать свет, соцобъекты перевели на генераторы

Губернатор Белгородской области Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что после ночного обстрела аварийные бригады немедленно приступили к восстановлению электроэнергии, тепло- и водоснабжения.

Чтобы не спровоцировать повторные удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), подробности хода работ не разглашаются. На данный момент социальные объекты и системы водоканала уже переводятся на резервные генераторы.

Глава региона отметил, что запасов топлива в области достаточно, а очереди на заправках вызваны лишь временным ажиотажем, поэтому жителям рекомендуется пользоваться АЗС в пригороде. Несмотря на полную готовность, пункты обогрева пока не развернули.

В репортаже «России-1» сообщалось, что Шебекинская центральная районная больница работает в штатном режиме.

ВСУ ударили ракетами по энергетической инфраструктуре Белгородской области. По словам Вячеслава Гладкова, серьезные повреждения получил инфраструктурный объект. В Белгороде есть повреждения энергосистемы, власти провели заседание оперативного штаба, чтобы оценить объем разрушений.