Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:16, 6 февраля 2026Россия

Украина ударила ракетами по региону в Центральной России

Губернатор Клычков: Над Орловской областью сбиты две ракеты ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами по Орловской области. Об этом сообщил губернатор этого региона в Центральной России Андрей Клычков, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам Клычкова, всего по региону были выпущены две ракеты. Оба снаряда были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Чиновник отметил, что при ракетной атаке никто не пострадал.

«На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов», — сообщил он.

Орловская область стала третьим за сутки регионом, подвергшимся ракетной атаке. До этого ракеты сбивали над Белгородской и Брянской областями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по региону в Центральной России

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Защитивших детсад от вооруженного нападения россиянок решили премировать

    Вероятность начала войны США и Ирана оценили

    После ракетной атаки ВСУ в российском регионе оказался поврежден газопровод

    Названо число россиян с незакрытым кредитом

    Минобороны России рассказало об успешном выведении космических аппаратов

    Хоккеисты клубов НХЛ устроили массовую драку после фола на Кучерове

    Блогершу накачали наркотиками и похитили с голливудской вечеринки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok