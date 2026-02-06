ВСУ нанесли комбинированный удар с применением HIMARS по объектам энергетики в России

Богомаз: ВСУ ударили HIMARS по объектам энергетики в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли комбинированный удар с применением систем залпового огня HIMARS и реактивных беспилотников по объектам энергетики в Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района оказались обесточены.

Брянский губернатор подчеркнул, что оперативные службы выдвинулись на место. «Благодаря слаженной и профессиональной работе всех аварийных служб энергоснабжение было оперативно восстановлено», — уточнил он.

Богомаз поблагодарил подразделения противовоздушной (ПВО) обороны России, бойцов бригады «Барс-Брянск» за отражение украинского удара.

Ранее 6 февраля стало известно, что за ночь в регионах России удалось сбить 38 украинских беспилотников. В Минобороны пояснили, что дроны ликвидировали над Брянской, Белгородской и Липецкой областями, а также над акваторией Черного моря.