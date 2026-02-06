Власти сообщили о последствиях атаки ВСУ американскими ракетами по Белгороду

Губернатор Гладков: Восстановить подачу энергии в Белгороде пока не удалось

Полностью восстановить подачу энергии в Белгороде после удара американскими ракетами по городу пока не удалось. О последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как рассказал чиновник, власти продолжают восстановительные работы. «Сейчас выезжаю на те объекты, в которых были включены (...) генераторы, посмотрю их работу (...) уже по месту будем принимать дополнительные решения, если они необходимы», — заявил Гладков.

Ночью в городе объявляли ракетную опасность. После этого Telegram-каналы предположили, что при ударе могли использоваться американские ракеты HIMARS. Официально эта информация не подтверждалась.

После атаки был зафиксирован большой объем повреждений энергетической инфраструктуры. По словам Гладкова, удару подверглись объекты в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском, Яковлевском округах. Сведений о пострадавших не поступало.