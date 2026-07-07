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23:09, 7 июля 2026Мир

Стало известно о неловкой ситуации с Макроном и женой Эрдогана

Макрон попытался поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган на саммите НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию во время общения с первой леди Турции Эмине Эрдоган на саммите НАТО. На это обратила внимание «Комсомольская правда».

Во ходе церемонии приветствия Макрон подошел к супруге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и пытался поцеловать ей руку в знак уважения. Однако первая леди Турции вежливо и твердо удержала запястье французского лидера, не позволив ему сделать жест.

Ранее встреча премьера Италии Джорджии Мелони и Макрона в Париже вызвала скандал из-за слишком теплого, по мнению наблюдателей, приветствия между лидерами. Итальянская газета Il Manifesto указала, что поведение Макрона можно трактовать как чрезмерно вольное, а поцелуй в щеку издание посчитало неуместным и даже вульгарным.

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