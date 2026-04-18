Макрон шокировал премьера Италии неприличным поведением

BFM: Макрон удивил Мелони попыткой крепко обнять ее в Париже

Встреча премьер-министра Джорджии Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже вызвала скандал из-за слишком теплого, по мнению наблюдателей, приветствия между лидерами. Об этом сообщает BFM.

Во время прямой трансляции встречи корреспондент телеканала на мгновение растерялся, когда Макрон неожиданно слишком крепко обнял Мелони, что вызвало у нее недоумение.

«Италия и Франция, мы знаем, что между этими двумя странами существовала некоторая дипломатическая напряженность», — отметил журналист.

Итальянская газета Il Manifesto указала, что поведение Макрона можно трактовать как чрезмерно вольное, а поцелуй в щеку назвала неуместным и даже вульгарным, отметив, что он выглядел «почти как эскимосский — нос к носу».

Ранее сообщалось, что Франция и Германия не могут договориться об участии Соединенных Штатов в обеспечении безопасности морских путей в Ормузском проливе. Лидеры обсудят разногласия на встрече в Париже, куда США не приглашены. В мероприятии примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджия Мелони.