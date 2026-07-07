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22:50, 7 июля 2026Бывший СССР

Колумбийские наемники раскаялись в решении воевать за ВСУ

Cronista: Двое колумбийских наемников раскаялись в решении воевать за ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Двое колумбийских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили, что сожалеют о своем решении после того, как столкнулись с тяжелыми условиями на Украине. Об этом пишет портал Cronista.

«Два колумбийских наемника, воюющих на Украине, рассказали о тяжелом положении, в котором они оказались... заверили в том, что раскаиваются в своем решении поехать на фронт», — отмечает портал.

Колумбийские наемники, среди которых Оскар Боканегра Мартинес, заявили, что командование направляет их на крайне опасные задания с минимальными шансами на выживание. Они также призвали своих соотечественников не соглашаться на участие в боевых действиях в рядах ВСУ.

«Нас здесь держат в положении арестантов. Если мы не будем подчиняться, нас убьют. Мы голодаем», — приводит их слова Cronista.

Ранее сообщалось, что наемники ВСУ отказались выполнять приказы под Петро-Ивановкой, расположенной приблизительно в 16 километрах от российской границы в Харьковской области. Как отметили силовики, после отказа выполнять приказ военнослужащие отошли вглубь Украины.

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