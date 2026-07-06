Стало известно об отказе наемников ВСУ выполнять приказы у российской границы

Силовики рассказали об отказе наемников ВСУ выполнять приказы под Петро-Ивановкой

Испаноязычные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказы под Петро-Ивановкой, расположенной приблизительно в 16 километрах от российской границы в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Как отметили силовики, после отказа выполнять приказ военнослужащие отошли вглубь Украины.

«В районе Петро-Ивановки очередная группа испаноязычных наемников отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территории», — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ход формирования буферной полосы в приграничных регионах Украины. По его словам, этот процесс идет планово.