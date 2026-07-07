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22:43, 7 июля 2026Мир

Российский посол заявила о готовности Болгарии выполнять все требования НАТО

Посол России Митрофанова: Болгария будет послушно выполнять все требования НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Болгария при любых властях говорит о приверженности обязательствам в рамках НАТО, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, пишет РИА Новости.

По ее словам, это говорит о готовности позволить военное освоение собственной территории.

«София будет послушно выполнять любые требования Североатлантического альянса, в том числе — позволять военное освоение собственной территории в чужих интересах», — указала она.

Ранее сообщалось, что масштабы учений альянса у российских границ растут, прошли военно-морские учения Breeze с участием ВМФ Болгарии и НАТО.

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