Российский посол заявила о готовности Болгарии выполнять все требования НАТО

Посол России Митрофанова: Болгария будет послушно выполнять все требования НАТО

Болгария при любых властях говорит о приверженности обязательствам в рамках НАТО, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, пишет РИА Новости.

По ее словам, это говорит о готовности позволить военное освоение собственной территории.

«София будет послушно выполнять любые требования Североатлантического альянса, в том числе — позволять военное освоение собственной территории в чужих интересах», — указала она.

Ранее сообщалось, что масштабы учений альянса у российских границ растут, прошли военно-морские учения Breeze с участием ВМФ Болгарии и НАТО.