Будущие поколения россиян призвали готовить к санкциям Запада

ОП РФ: Санкции Запада — на несколько поколений вперед

Санкции Запада важно воспринимать трезво, осознавая, что это на несколько поколений вперед. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты России, президент фонда «Кристалл роста» Александр Галушка в интервью, записанном на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, будущие поколения россиян нужно растить с осознанием, что санкции будут наложены на протяжении нескольких десятилетий.

Он также заявил, что Вашингтон в лице президента США Дональда Трампа развязал торговые войны и фактически прекратил работу Всемирной торговой организации (ВТО). С точки зрения геоэкономики экономическая война не прекращается никогда, просто ее формы зачастую бывают незаметными, считает Галушка. «Сейчас мы находимся в достаточно горячей фазе этой экономической войны, но, в принципе, она происходит всегда», — пояснил он.

Однако поводов для пессимизма здесь нет: России нужно развиваться в имеющихся условиях, учитывая свои успехи в условиях санкций и лучшие зарубежные наработки.

Ранее генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что глобальная торговая система сталкивается со значительной неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке и влияния американских тарифов на страны по всему миру. По ее словам, мировой порядок необратимо изменился и прежнего положения дел уже не вернуть.