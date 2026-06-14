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16:14, 14 июня 2026Экономика

Будущие поколения россиян призвали готовить к санкциям Запада

ОП РФ: Санкции Запада — на несколько поколений вперед
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / Фотохост Конгресса молодых учёных

Санкции Запада важно воспринимать трезво, осознавая, что это на несколько поколений вперед. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты России, президент фонда «Кристалл роста» Александр Галушка в интервью, записанном на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, будущие поколения россиян нужно растить с осознанием, что санкции будут наложены на протяжении нескольких десятилетий.

Он также заявил, что Вашингтон в лице президента США Дональда Трампа развязал торговые войны и фактически прекратил работу Всемирной торговой организации (ВТО). С точки зрения геоэкономики экономическая война не прекращается никогда, просто ее формы зачастую бывают незаметными, считает Галушка. «Сейчас мы находимся в достаточно горячей фазе этой экономической войны, но, в принципе, она происходит всегда», — пояснил он.

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Однако поводов для пессимизма здесь нет: России нужно развиваться в имеющихся условиях, учитывая свои успехи в условиях санкций и лучшие зарубежные наработки.

Ранее генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что глобальная торговая система сталкивается со значительной неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке и влияния американских тарифов на страны по всему миру. По ее словам, мировой порядок необратимо изменился и прежнего положения дел уже не вернуть.

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