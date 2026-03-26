15:47, 26 марта 2026

Всемирная торговая организация признала крах прежнего миропорядка

ВТО: Мировая торговля необратимо изменилась и прежний порядок уже не вернуть
Кирилл Луцюк
Нгози Оконджо-Ивеала . Фото: Marvellous Durowaiye / Reuters

Мировой порядок необратимо изменился и прежнего положения дел уже не вернуть. На это посетовала генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Ее процитировало Reuters.

Она констатировала, что хотя 72 процента мировой торговли по-прежнему ведется в соответствии с правилами ВТО, глобальная торговая система сталкивается со значительной неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке и влияния американских тарифов на страны по всему миру.

В числе других проблем Оконджо-Ивеала пожаловалась на паралич органа этой организации по урегулированию споров и недостаточную прозрачность в уведомлении об использовании субсидий. Оказалось, что на 2025 год только 64 члена ВТО подали в организацию уведомления о субсидиях. Другие 102 участника организации решили этого не делать.

Оконджо-Ивеала констатировала, что отсутствие прозрачности приводит к отсутствию доверия, а это порождает подозрения в несправедливости и антиконкурентном поведении. В результате образовался «порочный круг» недоверия, который мешает членам организации согласовывать новые правила и реформы.

Осенью прошлого года Оконджо-Ивеала делала очень мрачные прогнозы на 2026 год и признавалась, что будущее ее очень сильно беспокоит. Кроме того, она обвинила США в том, что их односторонние действия нанесли международной торговле самый серьезный за последние 80 лет ущерб.

