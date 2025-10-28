Экономика
ВТО забила тревогу из-за нанесенного мировой торговле урона

Кирилл Луцюк

Фото: Lian Yi / Globallookpress.com

Односторонние действия США нанесли международной торговле самый серьезный за последние 80 лет ущерб. Об этом заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Ее процитировал канал CNBC.

Тем не менее мировая торговля, хотя и оказалась потрепанной и израненной, избежала развала. Иными словами, система продемонстрировала устойчивость.

Также руководитель ВТО выразила надежду на то, что предстоящая встреча лидеров США и Китая пройдет хорошо, поскольку любая угроза разрыва отношений или конфликта между двумя странами не пойдет на пользу торговле.

«Любая угроза фрагментации или раскола между ними на два глобальных торговых лагеря приведет к потерям мирового благосостояния, причем более бедные страны пострадают сильнее», — сказала она.

В начале октября ВТО резко изменила прогноз о росте объема мировой торговли в 2026 году. Если в августе речь шла о 1,8 процента, то 7 октября организация напророчила всего полпроцента. Это решение было обосновано ожидаемым влиянием пошлин президента США Дональда Трампа. Как сказала Нгози Оконджо-Ивеала, перспективы на следующий год более мрачные и она очень обеспокоена.

