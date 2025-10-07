Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:08, 7 октября 2025Экономика

ВТО испугалась за мировую торговлю и сделала мрачный прогноз

ВТО: Прогноз роста мировой торговли в 2026 году понижен до полпроцента
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Martin Good / Shutterstock / Fotodom

Всемирная торговая организация (ВТО) резко снизила прогноз о росте объема мировой торговли в следующем году. Об этом сообщило Reuters.

Если в августе речь шла о 1,8 процента, то 7 октября ВТО заявила о 0,5 процента. Это решение было обосновано ожидаемым влиянием пошлин президента США Дональда Трампа.

«Перспективы на следующий год более мрачные. Я очень обеспокоена», — призналась генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Материалы по теме:
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Она подчеркнула, что пока мировая торговая система остается стабильной, несмотря на потрясения. На 2025 год прогноз роста был повышен с 0,9 процента до 2,4 процента. Это связано с опережающим импортом в США, который подскочил на фоне повышения пошлин и роста торговли товарами, связанными с искусственным интеллектом.

Кроме того, ВТО предсказала небольшое замедление роста мирового ВВП с 2,7 процента в 2025 году до 2,6 процента в 2026-м.

В начале сентября ВТО сообщила, что негативные последствия повышенных импортных пошлин США на товары из большинства стран мира могут проявиться в 2026 году. Как полагают эксперты этой организации, когда заранее созданные запасы товаров иссякнут, глобальная торговля столкнется с пиковым воздействием жесткой таможенной политики США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось первое фото с последствиями взрыва дрона ВСУ на российской АЭС

    Невеста Роналду и жена Безоса потягались бриллиантами в Париже

    Владельцев крупного российского оператора сотовой связи признали экстремистами

    Бывший заместитель директора российского порохового завода получил срок

    В Кремле рассказали о планах Путина в Таджикистане

    Обвиненный в домогательствах к детям тренер по фигурному катанию возобновил работу

    ВТО испугалась за мировую торговлю и сделала мрачный прогноз

    Москвичам предсказали аномальную зиму

    Нескольких участниц финала «Мисс Россия — 2025» возмутил выбор победительницы

    Замглавы администрации президента оценил шутку Путина про него и «Орешник»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости