ВТО оценила риски для мировой торговли от пошлин Трампа

ВТО: Мировая торговля может столкнуться с последствиями пошлин США в 2026 году

Негативные последствия повышенных импортных пошлин США на товары из большинства стран мира могут проявиться в следующем году. Об этом заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, ее слова приводит ТАСС.

Резкое ужесточение таможенной политики президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом может не оказать существенного влияния на мировую торговлю в этом году. Это обусловлено эффектом авансовых закупок товаров в январе-июне, до введения импортных пошлин администрацией Белого дома, пояснила Оконджо-Ивеала.

Однако по мере падения всплеска глобальной торговли мировая экономика будет все больше чувствовать на себе негативное влияние от пошлин Трампа, считает руководитель ВТО. Когда запасы товаров иссякнут, глобальная торговля столкнется с пиковым воздействием жесткой таможенной политики США. «Но это мы увидим уже в следующем году», — заключила Оконджо-Ивеала.

После введения повышенных пошлин ряд стран обратились в ВТО с исками против жесткой таможенной политики США. Подобные жалобы в организацию, в частности, адресовали Китай и Канада, производители которых столкнулись с проблемами из-за повышенных тарифов на товары. После этого глава Белого дома распорядился отложить введение повышенных пошлин против КНР на 90 дней, до 10 ноября.

Если сторонам не удастся прийти к компромиссу и заключить торговую сделку, Вашингтон оставит за собой право незамедлительно ввести жесткие тарифы в отношении китайских товаров. Полноценная торговая война США и Китая, как отмечали в Международном валютно фонде (МВФ) еще в прошлом году, приведет к падению глобального ВВП на 7 процентов.