Еще одна страна подала торговый иск к США

Канада обратилась в ВТО из-за пошлин США на автомобили и запчасти

Канада вслед за Китаем обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с целью разрешить споры с США из-за импортных пошлин на автомобили и запчасти. Об этом сообщается на сайте ВТО.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил пошлины на иностранные машины и комплектующие к ним в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Представители Канады сочли подобную меру противоречащей обязательствам Вашингтона по основным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года. «Канада запросила консультации ВТО по спорам с Соединенными Штатами», — говорится в заявлении.

ВТО дает сторонам 60 дней на разрешение возникающих у них разногласий по торговым вопросам. Это время необходимо, чтобы попытаться достичь компромиссного решения. Если по итогам отведенного времени конфликтующие не смогут прийти к согласию, одна из сторон может запросить созыв экспертной комиссии ВТО. Срок подготовки отчета в среднем составляет около года.

Ранее с жалобой на США обратился Китай. Поводом стало несогласие Пекина с дополнительными пошлинами на товары из КНР. При этом представители Соединенных Штатов еще до вступления в силу протекционистских тарифов перестали оплачивать взносы в рамках ВТО. Также американцы блокируют предложения о выборе новых членов ее Апелляционного органа, не работающего и не принимающего жалобы уже более пяти лет.