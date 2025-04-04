Китай подал иск к США

Китай обратился в ВТО из-за пошлин Трампа

Пекин обратился к механизму разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введенными президентом США Дональдом Трампом дополнительными пошлинами на китайские товары. Об этом заявили в Минкоммерции КНР. В ВТО подтвердили агентству РИА Новости получение соответствующего иска.

Дополнительной информацией в женевской штаб-квартире организации пообещали поделиться после того как запрос китайцев будет направлен ее членам.

В заявившем о подаче иска китайском ведомстве также уточнили, что Пекин примет зеркальные меры в ответ на американские пошлины в 34 процента. Уже подсчитано, что этот ответный шаг Китая обойдется экспортерам из США в дополнительные 55,6 миллиарда долларов ежегодно. Да и сами пошлины Трампа, например, могут привести к подорожанию производящихся в КНР айфонов почти в полтора раза.

В марте стало известно, что американцы перестали оплачивать взносы в рамках ВТО. Также они блокируют предложения о выборе новых членов ее Апелляционного органа, не работающего и не принимающего жалобы уже более пяти лет.