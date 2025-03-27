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20:00, 27 марта 2025Экономика

Власти США перестали платить ВТО

Reuters: США остановили выплату взносов ВТО
Дмитрий Воронин

Фото: Urbanscape / Shutterstock / Fotodom

США приостановили уплату взносов Всемирной торговой организации (ВТО) на фоне сокращения госрасходов администрацией Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на ряд источников пишет Reuters.

Как указывает агентство, бюджет базирующегося в Женеве торгового надзорного органа в 2024 году составил около 232 миллионов долларов, 11 процентов из которых — сумма пропорциональна доле в мировой торговле — приходится на американский взнос.

По данным журналистов, делегат от властей США сообщил на заседании ВТО, что платежи приостановлены в ожидании обзора взносов в международные организации, и что более точная информация будет представлена позднее. Еще один их собеседник уточнил, что ВТО разрабатывает «План Б» на случай длительной паузы в финансировании, но не стал вдаваться в подробности.

Официально о паузе в финансировании организации со стороны США не объявлялась.

В начале недели РИА Новости со ссылкой на источник в Женеве также сообщало, что американцы в 85-й раз заблокировали предложение о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, не работающего и не принимающего жалобы уже более пяти лет. Отмечалось, что у США есть претензии к этой инстанции, которую они обвиняют в «чрезмерном вмешательстве».

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