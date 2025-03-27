Власти США перестали платить ВТО

Reuters: США остановили выплату взносов ВТО

США приостановили уплату взносов Всемирной торговой организации (ВТО) на фоне сокращения госрасходов администрацией Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на ряд источников пишет Reuters.

Как указывает агентство, бюджет базирующегося в Женеве торгового надзорного органа в 2024 году составил около 232 миллионов долларов, 11 процентов из которых — сумма пропорциональна доле в мировой торговле — приходится на американский взнос.

По данным журналистов, делегат от властей США сообщил на заседании ВТО, что платежи приостановлены в ожидании обзора взносов в международные организации, и что более точная информация будет представлена позднее. Еще один их собеседник уточнил, что ВТО разрабатывает «План Б» на случай длительной паузы в финансировании, но не стал вдаваться в подробности.

Официально о паузе в финансировании организации со стороны США не объявлялась.

В начале недели РИА Новости со ссылкой на источник в Женеве также сообщало, что американцы в 85-й раз заблокировали предложение о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, не работающего и не принимающего жалобы уже более пяти лет. Отмечалось, что у США есть претензии к этой инстанции, которую они обвиняют в «чрезмерном вмешательстве».