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18:18, 24 марта 2025Экономика

США вновь сорвали работу одной из инстанций ВТО

РИА Новости: США вновь не дали выбрать новых членов Апелляционного органа ВТО
Кирилл Луцюк

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Предложение о выборе новых членов Апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО) было заблокировано США в 85-й раз. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Женеве.

Как заявил представитель Соединенных Штатов, они не согласны с предложением 130 членов этой международной структуры начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе. Кроме того, у США есть претензии к этой инстанции, которую они обвиняют в «чрезмерном вмешательстве». Поэтому Вашингтон ратует за фундаментальную реформу системы урегулирования споров ВТО.

Между тем апелляционный орган не работает уже с декабря 2019 года и не принимает новые жалобы.

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Такие действия США могут объясняться новым внешнеэкономическим курсом Белого дома, который вводит повышенные пошлины на импортные товары. Несогласные с такой политикой торговые партнеры США пытаются опротестовывать действия Вашингтона, жалуясь на него в ВТО. Об этом, в частности, заявил Китай. Пекин обвинил США в серьезном нарушении правил организации. В начале марта с аналогичным иском выступила Канада. Однако, даже если ВТО и примет какое-то решение, то апелляция остановит его исполнение на неопределенный срок.

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