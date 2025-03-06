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04:15, 6 марта 2025Экономика

Канада подала иск в ВТО против пошлин США

Канада 5 марта подала иск в ВТО против таможенных пошлин США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации против таможенных пошлин США. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что страна разослала заявку членам ВТО 5 марта. «Канада попросила в рамках урегулирования споров в ВТО начать консультации с Соединенными Штатами по поводу новых тарифных мер, введенных США в отношении канадских товаров», — отмечается в документе организации.

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Власти США ввели пошлины на импорт товаров из Канады, ставки составят 25 процентов от таможенной стоимости. Исключением стали энергоресурсы, поставлять которые в Соединенные Штаты можно будет по ставке в 10 процентов. Аналогичные пошлины в размере 25 процентов Белый дом ввел в отношении продукции из Мексики.

Кроме того, США повысили пошлины на товары из Китая с 10 до 20 процентов. Такой шаг объяснили «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил».

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