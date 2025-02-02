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07:18, 2 февраля 2025Мир

Китай подаст иск в ВТО в ответ на пошлины США

Минкоммерции КНР: Китай подаст иск в ВТО в ответ на пошлины со стороны США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: GFC Collection / www.imago-ima/www.imago-images.de / Global Look Press

Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США. Об этом заявило министерство коммерции КНР, передает Bloomberg.

Китайское ведомство подчеркнуло, что одностороннее введение тарифов со стороны Вашингтона серьезно нарушает правила ВТО. Кроме того, подобное решение наносит ущерб нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и США. В связи с этим Пекин намерен подать иск, а также принять соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады, а также тарифов в размере 10 процентов на товары из Китая. Свое решение он обосновал борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал исключать возможность введения Оттавой запрета на экспорт в США энергоносителей в качестве дальнейшей контрмеры на пошлины Вашингтона, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что страна ответит «планом Б».

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