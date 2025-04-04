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11:42, 4 апреля 2025Экономика

Айфонам предрекли резкое подорожание из-за тарифов Трампа

Reuters: Цены на iPhone 16 могут вырасти на 43 % из-за введенных Трампом пошлин
Дмитрий Воронин

Фото: Hollie Adams / Reuters

Айфоны могут резко подорожать на фоне введенных администрацией президента США Дональда Трампа пошлин на импорт. Как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков инвестбанка Rosenblatt Securities, стоимость смартфонов предположительно вырастет на 43 процента.

В материале говорится, что самая дешевая версия iPhone 16 вырастет в цене с 799 до 1142 долларов. В то же время модели iPhone 16 Pro Max предрекают взлет с 1599 до 2300 долларов. Эксперты отмечают, что такой скачок цен произойдет в случае, если Apple, чья производственная база преимущественно находится в КНР, решит переложить новые издержки на плечи покупателей.

Как напоминает агентство, в годы первого президентского срока Трампа, когда он ввел пошлины на широкий спектр китайского импорта, производителю удалось добиться для себя некоторых послаблений, но сейчас о таковых пока не сообщалось.

Два дня назад глава США объявил о введении таможенных пошлин в отношении импорта из многих стран, включая Китай, для товаров из которого будет применена дополнительная ставка в размере 34 процентов. Накануне акции Apple пережили мощное снижение, упав в итоге почти на 10 процентов. В пятницу на премаркете их стоимость продолжает опускаться, теряя на момент написания материала 0,69 процента.

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