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13:48, 3 апреля 2025Экономика

Акции американских компаний резко подешевели после введения Трампом новых пошлин

Bloomberg: Доллар и акции США резко дешевеют на фоне введения пошлин Трампа
Дмитрий Воронин
Финансовый рынок Уолл-стрит

Финансовый рынок Уолл-стрит. Фото: Seth Wenig / AP

Перетряска глобальной торговой системы, затеянная Дональдом Трампом по крайней мере на первых порах наносит больший ущерб активам США нежели другим крупным экономикам, на товары которых американский президент ввел новые пошлины. Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы на индексы акций США упали более чем на 4 процента, резко дешевеет и доллар, снижаясь на 1,3 процента, говорится в публикации. К моменту написания материала «Ленты.ру» американская валюта ускорила падение, снижаясь на 2,26 процента до 1,11 за евро.

«Усиление опасений по поводу роста экономики США из-за новостей о тарифах и связанное с этим дальнейшее падение американских акций означает, что доллар не пользуется своей традиционной поддержкой статуса резервной валюты-убежища», — прокомментировал глава валютной стратегии в National Australia Bank Рэй Эттрилл.

Как полагают журналисты, происходящая на мировых рынках в среду масштабная распродажа «ясно показывает, что инвесторы не ожидают никаких победителей» от произошедшего «залпа в растущей торговой войне», и не исключено, что «сами США могут стать одной из крупнейших жертв протекционистской политики Трампа».

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В другой статье Bloomberg в качестве одной из потенциальных жертв тарифной политики Вашингтона называют компанию Apple, в центре цепочек поставок которой по-прежнему находится Китай, общая ставка на товары из которого увеличится теперь до 54 процентов. На премаркете стоимость акций производителя айфонов снижается примерно на 7,5 процента, до 207 долларов за штуку.

Трамп 2 апреля объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в страну, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Новые тарифы составят от 10 до 49 процентов.

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