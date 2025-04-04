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16:00, 4 апреля 2025Экономика

Подсчитан ущерб США от ответных пошлин Китая

РИА Новости: Ответные пошлины Китая обойдутся США в 55,6 млрд долларов в год
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Пошлины на всю американскую продукцию, введенные властями Китая в ответ на резкое увеличение импортных тарифов США, приведут к значительному ущербу для экономики Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Проанализировав сведения о двустороннем товарообороте, эксперты пришли к выводу, что ответные пошлины Китая обойдутся американским экспортерам в дополнительные 55,6 миллиарда долларов. С такими потерями они будут сталкиваться ежегодно, если власти КНР сохранят тарифы в 34 процента сверх действующей ставки в долгосрочной перспективе.

Действия Пекина носят зеркальный характер. Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела те же ставки в отношении китайской продукции, поступающей на американский рынок. До этого власти Соединенных Штатов удвоили тарифы на товары из КНР с 10 до 20 процентов. Таким образом, к настоящему времени совокупная ставка достигла отметки в 54 процента от таможенной стоимости.

Ранее агентство РИА Новости на основе данных Таможенной службы США подсчитало, что в результате ужесточения таможенной политики в отношении китайских товаров бюджет страны получит 237 миллиардов долларов в год. Таким образом, выгода Соединенных Штатов от повышения импортных пошлин на продукцию из КНР в целом перевесит ущерб от ответных мер Китая примерно в 4,3 раза. Совокупные же ежегодные поступления в казну после резкого повышения тарифов на продукцию из стран БРИКС аналитики оценили более чем в 278 миллиардов долларов.

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