Подсчитана выгода США от пошлин против БРИКС

РИА Новости: Пошлины против БРИКС принесут в бюджет США $278,4 млрд в год

Импортные пошлины против БРИКС (кроме России), введенные администрацией президента США Дональда Трампа, могут принести в бюджет страны свыше 278 миллиардов долларов в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы Соединенных Штатов.

Трамп ввел пошлины против 185 стран. России в этом списке не оказалось, так как объемы торговли США и РФ находятся на минимальном уровне из-за санкций. Таможенные ставки на товары из Бразилии, Ирана, Египта, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) составили 10 процентов. Тарифы на продукцию из других стран БРИКС оказались гораздо выше. Так, ставки в отношении товаров из Китая составили 54 процента, Индонезии — 32 процента, Южно-Африканской Республики (ЮАР) — 30 процентов, Индии — 26 процентов.

В 2024 году США приобрели товаров из стран БРИКС на общую сумму 621,9 миллиарда долларов без учета России. Совокупные ежегодные доходы американского бюджета от пошлин против этих государств составят 278,4 миллиарда долларов, подсчитали аналитики на основе данных по импорту. Максимальную же выгоду казна Соединенных Штатов должна получить от ужесточения таможенных мер против китайских товаров (237 миллиарда долларов), резюмировали эксперты.

Заметное повышение импортных пошлин Трамп объяснил усилением торгового дисбаланса. Это обстоятельство, по его словам, угрожает национальной безопасности США. На этом фоне глава Белого дома ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Главным условием для смягчения таможенных барьеров Трамп назвал перенос иностранного производства на территорию США.