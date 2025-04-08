Китай подал жалобу в ВТО из-за пошлин Трампа

Китай обратился в ВТО за консультацией по поводу новых импортных пошлин США

Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) за консультацией по поводу новых импортных пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа в начале апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

Представители Китая выразили свое несогласие с очередным ужесточением таможенной политики властей США. Для разрешения торгового спора Пекин подал жалобу в ВТО на протекционистские действия Вашингтона. «Запрос на консультации формально инициирует спор в ВТО», — пояснили в организации.

Пока речь не идет о полноценном судебном разбирательстве, уточнили в ВТО. У сторон есть 60 дней на поиск компромиссного решения. Если же в отведенные сроки Китай и США не придут к оптимальному разрешению конфликта, одна из сторон может запросить созыв экспертной комиссии ВТО. Срок подготовки отчета в среднем составляет около года.

В начале марта Трамп удвоил импортные пошлин на китайские товары. Ставки повысили с 10 до 20 процентов от таможенной стоимости продукции. Через месяц власти США утвердили новые тарифы и ввели пошлины в размере 34 процентов на товары из КНР. Власти Китая ответили зеркальной мерой, а также ограничили инвестиции в американскую экономику. После этого глава Белого дома пригрозил Пекину ввести дополнительные пошлины в размере 50 процентов с 9 апреля, если правительство КНР не отменит ранее принятые тарифы.