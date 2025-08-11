Мир
22:12, 11 августа 2025Мир

Трамп отложил введение новых пошлин против Китая на 90 дней

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых пошлин против Китая на 90 дней, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.

«Президент Дональд Трамп подписал указ, который предотвращает введение высоких пошлин США на китайские товары в течение следующих 90 дней», — говорится в материале.

Указ был подписан за несколько часов до завершения предыдущей паузы на увеличение пошлин в отношении Китая.

Ранее стало известно, что президент США обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что Трамп задумался о введении тарифов против КНР, но окончательное решение еще не принято.

