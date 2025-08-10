Экономика
17:52, 10 августа 2025Экономика

Трамп задумался о пошлинах против Китая за покупку российской нефти

Вячеслав Агапов

Фото: Go Nakamura / Reuters

Президент США Дональд Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, его слова приводит газета «Известия».

В интервью Fox News Вэнс подчеркнул, что Трамп задумался о введении тарифов против КНР, но окончательное решение еще не принято.

Трамп уже допускал введение пошлин против Китая из-за России. Он также пообещал установить тарифы на все ввозимые в страну чипы и полупроводники вплоть до 100 процентов.

В ответ на угрозы американского лидера представитель МИД КНР заявил, что Пекин считает законным экономическое сотрудничество с Россией, в том числе закупки российской нефти.

«Осуществление Китаем нормального экономического, торгового и энергетического сотрудничества со всеми странами мира, включая Россию, законно и правомерно», — сказал дипломат.

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй предупредил, что попытка Соединенных Штатов принудить Китай к отказу от сотрудничества с Россией «никуда не приведет».

