Китай ответил на угрозы Трампа из-за покупки российской нефти

МИД: Китай считает законными сотрудничество с Россией и закупки российской нефти

Китай считает законным экономическое сотрудничество с Россией, в том числе закупки российской нефти. Об этом заявил представитель МИД КНР в комментарии Bloomberg.

«Осуществление Китаем нормального экономического, торгового и энергетического сотрудничества со всеми странами мира, включая Россию, законно и правомерно», — сказал дипломат.

По его словам, власти КНР продолжат принимать разумные меры по обеспечению энергетической безопасности, руководствуясь собственными национальными интересами.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин против Китая из-за России. До этого он пообещал новые пошлины на все ввозимые в страну чипы и полупроводники. По словам главы Белого дома, импортная продукция будет облагаться пошлинами в размере 100 процентов.

