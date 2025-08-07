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01:04, 7 августа 2025Экономика

Трамп допустил введение пошлин против Китая из-за России

Трамп допустил введение новых пошлин против Китая за торговлю с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Joyce N. Boghosian / US White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил введение новых пошлин против Китая за торговлю с Россией. Об этом он сообщил в ходе специального выступления в Белом доме.

«Это может произойти, может. Зависит от того, как у нас будут обстоять дела. Это может произойти», — сказал глава государства.

До этого он объявил о новых пошлинах на все ввозимые в страну чипы и полупроводники. Он уточнил, что эта импортная продукция будет облагаться пошлинами в 100 процентов.

Трамп также отказался оценивать сроки заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Президент США объяснил, что не хочет говорить о том, близка ли сделка, потому что уже разочаровывался раньше.

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