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00:51, 7 августа 2025Мир

Трамп отказался говорить о сроках сделки по Украине

Трамп отказался дать оценку, близка ли сделка по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался оценивать сроки заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Глава государства объяснил, что не хочет говорить о том, близка ли сделка, потому что уже разочаровывался раньше. Однако он отметил, что путь к разрешению конфликта остается длинным.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву Вашингтон стал лучше понимать, на каких условиях Россия готова к завершению украинского конфликта.

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