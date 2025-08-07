Трамп отказался говорить о сроках сделки по Украине

Трамп отказался дать оценку, близка ли сделка по Украине

Президент США Дональд Трамп отказался оценивать сроки заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Глава государства объяснил, что не хочет говорить о том, близка ли сделка, потому что уже разочаровывался раньше. Однако он отметил, что путь к разрешению конфликта остается длинным.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву Вашингтон стал лучше понимать, на каких условиях Россия готова к завершению украинского конфликта.