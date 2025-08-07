Трамп отказался говорить о сроках сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп отказался оценивать сроки заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости.
Глава государства объяснил, что не хочет говорить о том, близка ли сделка, потому что уже разочаровывался раньше. Однако он отметил, что путь к разрешению конфликта остается длинным.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву Вашингтон стал лучше понимать, на каких условиях Россия готова к завершению украинского конфликта.