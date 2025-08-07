Рубио высказался об условиях России для завершения конфликта на Украине

Рубио назвал ключевым элементом урегулирования на Украине вопрос территорий

США после визита спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Москву стали лучше понимать, на каких условиях российская сторона будет готова к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

Он уточнил, что конкретные сроки прекращения огня не обсуждались. По словам госсекретаря, ключевым элементом урегулирования конфликта является вопрос территорий, США рассчитывают на уступки со стороны России и Украины.

6 августа президент России Владимир Путин провел переговоры с Уиткоффом. Они обсудили украинский конфликт и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Американский лидер Дональд Трамп назвал их встречу очень продуктивной. Также стало известно, что политик планирует сам встретиться с Путиным на следующей неделе.