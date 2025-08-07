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00:24, 7 августа 2025Мир

Рубио высказался об условиях России для завершения конфликта на Украине

Рубио назвал ключевым элементом урегулирования на Украине вопрос территорий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

США после визита спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Москву стали лучше понимать, на каких условиях российская сторона будет готова к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

Он уточнил, что конкретные сроки прекращения огня не обсуждались. По словам госсекретаря, ключевым элементом урегулирования конфликта является вопрос территорий, США рассчитывают на уступки со стороны России и Украины.

6 августа президент России Владимир Путин провел переговоры с Уиткоффом. Они обсудили украинский конфликт и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Американский лидер Дональд Трамп назвал их встречу очень продуктивной. Также стало известно, что политик планирует сам встретиться с Путиным на следующей неделе.

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