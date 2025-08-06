В Кремле завершились переговоры Путина и Уиткоффа, встреча длилась около 3 часов

6 августа в Кремле президент России Владимир Путин провел переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Их встреча прошла накануне завершения срока ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который американский лидер выставил Москве. О чем говорили Путин и Уиткофф, а также как прошли переговоры, — в материале «Ленты.ру».

Зачем Уиткофф полетел в Москву?

Согласно данным агентства Bloomberg, администрация президента США направила спецпосланника в Россию, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию украинского кризиса. Сообщается, что Трамп оказывал давление на Уиткоффа: тот должен добиться от российской стороны прекращения боевых действий до 8 августа — крайнего срока, после которого глава Белого дома обещал ввести против России и ее торговых партнеров санкции.

Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение (...). Все предельно просто. И это будут тарифы, как минимум, в 100 процентов Дональд Трамп президент США

Прогулка Уиткоффа по Москве перед началом переговоров

Перед началом переговоров с Путиным Уиткофф и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посетили московский парк «Зарядье» и посидели в ресторане около полутора часов. После этого они прогулялись и побывали на смотровой площадке, с которой открывается вид на центр Москвы. Прогулка прошла в сопровождении охраны.

В ресторане Уиткофф заказал чебурек, который в меню называется «La Grande», к нему полагаются одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться.

После окончания прогулки Уиткофф и Дмитриев покинули «Зарядье» под песню из «Фиксиков».

Кадр: РИА Новости

Встреча с Путиным в Кремле

Около 12:00 мск президент России принял спецпосланника Трампа в Кремле. На встрече присутствовали помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

Путин и Уиткофф поприветствовали друг друга рукопожатиями, улыбнулись и обменялись несколькими фразами перед началом беседы.

Переговоры продолжались около трех часов. После их завершения кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

Что обсуждали Путин и Уиткофф?

По окончании переговоров Дмитриев одним из первых их прокомментировал и выразил благодарность Уиткоффу за визит.

Диалог восторжествует Кирилл Дмитриев спецпредставитель президента России

Он добавил, что конструктивный диалог «Россия — США» продолжается.

Затем Ушаков перечислил темы, которые поднимались в ходе беседы. Представитель Кремля отметил, что Путин и Уиткофф в первую очередь обсуждали конфликт на Украине. Еще одной темой стали перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

Помощник российского лидера описал прошедший разговор как «весьма полезный и конструктивный».

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Оставил ли Трамп послание Путину?

По словам Ушакова, Уиткофф передал некие сигналы от Трампа Путину. Он отметил, что российский лидер, в свою очередь, тоже передал свои сигналы президенту США.

Он добавил, что Кремль подробнее проинформирует о переговорах президента России со спецпосланником президента США, когда о них будет доложено Дональду Трампу.

Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно Юрий Ушаков помощник президента России по международным делам

Неожиданный шаг Трампа после переговоров в Москве

Спустя почти полтора часа после завершения переговоров Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт товаров из Индии за закупки страной нефти из России.

В Белом доме добавили, что Вашингтон может ввести эту меру в отношении других стран, импортирующих российскую нефть.

