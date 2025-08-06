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11:24, 6 августа 2025Мир

Названа ключевая причина визита Уиткоффа в Россию

Bloomberg: Трамп направил Уиткоффа в РФ, чтобы уложиться в навязанный себе срок
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа направила специального посланника Стива Уиткоффа в Россию, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, глава Белого дома оказывает давление на своего спецпосланника, чтобы тот добился от Москвы прекращения боевых действий на Украине до 8 августа — крайнего срока, после которого Трамп обещал ввести против России санкции.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

28 июля президент США заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.

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