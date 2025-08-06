Путин принял Уиткоффа в Кремле

Путин принял спецпосланника Трампа Уиткоффа в Кремле

Президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Владимир Путин принял в Кремле специального посланника Президента Соединенных Штатов Америки Стивена Уиткоффа», — говорится в сообщении.

Уиткофф прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, после чего они вместе прогулялись по парку «Зарядье» и посетили ресторан.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. Последний раз спецпосланник Трампа приезжал на переговоры в Москву 25 апреля.