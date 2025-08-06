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08:31, 6 августа 2025Мир

Уиткофф и Дмитриев прогулялись по Зарядью

Уиткоффа заметили в сопровождении Дмитриева на прогулке в парке Зарядье
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал ТАСС

Спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа заметили в сопровождении спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева на утренней прогулке в парке «Зарядье» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованных кадрах видно, как Уиткофф и Дмитриев идут по парку и ведут беседу.

Спецпосланник Трампа прибыл в Москву утром 6 августа. Спецпредставитель президента РФ встретил его в аэропорту Внуково. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года.

Последний раз Уиткофф приезжал на переговоры в Москву 25 апреля. Тогда президент России Владимир Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле.

ЖЗЛ
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