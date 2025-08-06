В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и сотрудничество России и США

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков раскрыл темы переговоров российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которые прошли в Кремле. Его слова приводит ТАСС.

«Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — сказал Ушаков.

По его словам, между Путиным и Уиткоффом состоялся «весьма полезный и конструктивный разговор».

Ранее в Кремле сообщили, что переговоры президента России и спецпосланника президента США завершились. Встреча продолжалась около трех часов.

Уиткофф посетил Россию уже в пятый раз с начала года. Последний визит спецпосланника Трампа в Москву состоялся 25 апреля.