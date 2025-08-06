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14:45, 6 августа 2025Мир

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась в Кремле, она продолжалась около 3 часов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Кремле завершилась. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, переговоры продолжались около 3 часов. Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США, уже покинул Кремль.

Ранее сообщалось, что на встрече также присутствовал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Уиткофф прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, после чего они вместе прогулялись по парку «Зарядье» и посетили ресторан.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. Последний раз спецпосланник Трампа приезжал на переговоры в Москву 25 апреля.

ЖЗЛ
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