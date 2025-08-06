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12:20, 6 августа 2025Мир

Назван еще один участник встречи Путина и Уиткоффа

На встрече Путина с Уиткоффом присутствует помощник президента Ушаков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

На встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом также присутствует помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча президента России с американским представителем проходит в Кремле. Уиткофф прибыл на нее после переговоров с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в московском парке «Зарядье».

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. Последний раз спецпосланник Трампа приезжал на переговоры в Москву 25 апреля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа направила специального посланника Стива Уиткоффа в Россию, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию конфликта на Украине. По данным агентства, глава Белого дома оказывает давление на своего спецпосланника, чтобы тот добился от Москвы прекращения боевых действий на Украине до 8 августа — крайнего срока, после которого Трамп обещал ввести против России санкции.

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