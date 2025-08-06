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10:56, 6 августа 2025Мир

Спецпосланник США покинул «Зарядье» под песню из «Фиксиков»

Спецпосланник США Уиткофф покинул московское «Зарядье» под песню из «Фиксиков»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев покинули московский парк «Зарядье» под песню из «Фиксиков». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Zvezdanews.

«Уиткофф и Дмитриев покидали "Зарядь"» под музыку из "Фиксиков", которую кто-то включил в парке», — говорится в публикации.

Ранее Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье». Чиновники провели в заведении около полутора часов. После этого они прогулялись по парку и посетили смотровую площадку, с которой открывается вид на центр Москвы. Прогулка прошла в сопровождении охраны.

ЖЗЛ
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