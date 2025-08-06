Спецпосланник США покинул «Зарядье» под песню из «Фиксиков»

Спецпосланник США Уиткофф покинул московское «Зарядье» под песню из «Фиксиков»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев покинули московский парк «Зарядье» под песню из «Фиксиков». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Zvezdanews.

«Уиткофф и Дмитриев покидали "Зарядь"» под музыку из "Фиксиков", которую кто-то включил в парке», — говорится в публикации.

Ранее Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье». Чиновники провели в заведении около полутора часов. После этого они прогулялись по парку и посетили смотровую площадку, с которой открывается вид на центр Москвы. Прогулка прошла в сопровождении охраны.