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10:23, 6 августа 2025Мир

Дмитриев сводил Уиткоффа в ресторан

Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в парке Зарядье
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье». Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитриев и Уиткофф провели в заведении около полутора часов. После этого они прогулялись по парку и посетили смотровую площадку, с которой открывается вид на центр Москвы. Прогулка прошла в сопровождении охраны.

По данным агентства, Дмитриев и Уиткофф беседуют в хорошем настроении. Спецпредставитель американского лидера не стал делиться ожиданиями от предстоящих переговоров в Кремле, после чего делегация покинула парк на автомобилях.

Ранее Уиткоффа заметили в сопровождении спецпредставителя президента России на утренней прогулке в «Зарядье».

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