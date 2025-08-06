Дмитриев сводил Уиткоффа в ресторан

Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в парке Зарядье

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье». Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитриев и Уиткофф провели в заведении около полутора часов. После этого они прогулялись по парку и посетили смотровую площадку, с которой открывается вид на центр Москвы. Прогулка прошла в сопровождении охраны.

По данным агентства, Дмитриев и Уиткофф беседуют в хорошем настроении. Спецпредставитель американского лидера не стал делиться ожиданиями от предстоящих переговоров в Кремле, после чего делегация покинула парк на автомобилях.

Ранее Уиткоффа заметили в сопровождении спецпредставителя президента России на утренней прогулке в «Зарядье».

