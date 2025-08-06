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15:39, 6 августа 2025Мир

В Кремле рассказали о «некоторых сигналах США по украинскому вопросу» от Путина

Помощник президента Ушаков: Путин передал Трампу некоторые сигналы по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Российский лидер Владимир Путин через спецпосланника США Стива Уиткоффа передал своему американскому коллеге Дональду Трампу некоторые сигналы по вопросу Украины. Об этом рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа», — сказал чиновник.

Уиткофф прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.

ЖЗЛ
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