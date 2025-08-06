В Кремле рассказали о «некоторых сигналах США по украинскому вопросу» от Путина

Помощник президента Ушаков: Путин передал Трампу некоторые сигналы по Украине

Российский лидер Владимир Путин через спецпосланника США Стива Уиткоффа передал своему американскому коллеге Дональду Трампу некоторые сигналы по вопросу Украины. Об этом рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа», — сказал чиновник.

Уиткофф прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.